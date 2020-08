Pentagon wil tegen eind november minder dan 5.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan

De Verenigde Staten gaan in de loop van de komende vier maanden het aantal Amerikaanse militairen dat in Afghanistan gelegerd is, nog verder terugtrekken. Dat heeft het Pentagon maandag gezegd in een communiqué. Bedoeling is dat tegen eind november nog minder dan 5.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan zijn, al hangt alles af van de vooruitgang die wordt geboekt in het vredesproces.