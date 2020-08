Studio 100 niet blij met schunnige cover van ‘Oya lélé’: “Niemand is safe”

Studio 100 is niet opgezet met 3K. Dat is een ‘eigentijdse’ versie van de K3-hit Oya lélé, gemaakt door de Nederlandse rapper Gofast. Het nummer puilt uit van de schunnige teksten waarin men onder meer drugs aanprijst en geweld verheerlijkt.

Studio 100 bekijkt momenteel of ze juridische stappen zal ondernemen. Er is destijds immers geen toestemming gevraagd aan het entertainmentbedrijf om het nummer te mogen coveren. Volgens de welbespraakte Nederlanders was dat niet nodig. “Dit is een origineel nummer dat we zelf maakten. En melodietjes zijn er overal. Bovendien verdienen we hier niets aan.” Studio 100 heeft al laten weten dat song en videoclip offline moeten gehaald worden.