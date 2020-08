Gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen stijgt naar 587,7, maar groei vertraagt verder

Tussen 1 augustus en 7 augustus raakten gemiddeld 587,7 mensen besmet met covid-19. Dat is een stijging met 11 procent. Er stierven dagelijks gemiddeld 3,6 coronapatiënten en 26,7 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen.

De groei van het aantal nieuwe coronagevallen in België lijkt verder te vertragen. Dat blijkt dinsdag uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. In de periode van 1 augustus tot 7 augustus raakten gemiddeld 587,7 mensen per dag besmet met covid-19. Het gaat om een stijging met 11 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Gisteren (periode tussen 31 juli en 6 augustus) ging het om een stijging van 16 procent tegenover een week eerder (24 juli - 30 juli). Het aantal besmettingen blijft dus wel stijgen, maar minder snel.

De ziekenhuisopnames stegen met 21 procent naar een gemiddelde van 26,7 opnames per dag tussen 1 en 7 augustus. In diezelfde periode overleden gemiddeld elke dag 3,6 coronapatiënten, een toename met 56 procent op weekbasis.

In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 74.620 mensen positief op covid-19, 468 meer dan maandag. Zo’n 9.879 zieken bezweken in België aan de gevolgen van het longvirus.

Sciensano werkt de cijfers van het dashboard bij tot 9 uur ’s ochtends. Deze cijfers kunnen dus nog veranderen.