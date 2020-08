Winst in de Strade Bianche, zwaar aangepakt na het manoeuvre van Groenewegen in Polen, Ineos vernederd in de Tour de l’Ain en dankzij Wout van Aert in Milaan-Sanremo nu een eerste monument op zak. Geen wielerploeg die dezer dagen meer over de tongen gaat dan het Nederlandse Jumbo-Visma. Vooral door die ene Belg, weet teammanager Richard Plugge. “Toen we hem tekenden, wisten we al dat Van Aert een grote meneer in het wielrennen was. Dat is helemaal uitgekomen.” Plugge over de tien dolle dagen van Jumbo-Visma.