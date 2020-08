Op de Heukelommerweg in Heukelom is zondag een oude mergelschuur ingestort. De zware mergelblokken vielen op de binnenplaats van de voormalige hoeve. De oorzaak van de instorting is niet gekend. Om de openbare veiligheid te verzekeren zijn er dranghekken geplaatst waardoor de rijweg tijdelijk versmald is.