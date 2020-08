“Ook dinsdag wordt weer een extreem warme dag”

Dinsdag wordt het opnieuw extreem warm. Na zonsopkomst zal de temperatuur snel oplopen naar 30 graden en meer. In de loop van de namiddag kunnen we in Limburg maxima tussen 33 en 35°C tegenkomen, afhankelijk van de bewolkingsgraad. Bewolking afkomstig van ex-buien of mogelijk ook nieuwe buien.