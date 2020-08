De onderzoeksrechter in Leuven heeft een 60-jarige vrouw uit Diest afgelopen weekend strenge voorwaarden opgelegd omdat zij twee agenten van de politiezone Demerdal had gebeten. De twee agenten raakten gewond en zijn enige tijd werkonbekwaam.

De agenten waren naar een woning aan de Diesterestraat in Molenstede geroepen omdat de bewoonster gedreigd had met zelfdoding en met haar auto naar het nabijgelegen spoor was gereden. Even later kwam ...