Inzameling asbest via containerpark heropgestart

Heers - Vanaf dinsdag (11 augustus) kan asbest opnieuw naar het containerpark in Opheers.

“Sinds de start van de coronacrisis was het inzamelen van asbest via de recyclageparken in Limburg tijdelijk niet mogelijk”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Er was onvoldoende beschermingsmateriaal beschikbaar voor de veilige behandeling van asbest. Nu dit euvel verholpen is kan de inzameling zowel voor de bezoekers als voor de parkwachters opnieuw veilig verlopen. Ook de huis-aan-huisophaling van asbest, een nieuwe dienstverlening van Limburg.net, wordt opnieuw opgestart vanaf 1 september.”

Frank Missotten