Nieuwkomer Beerschot pakt meteen volle buit op veld KV Oostende

Een duel tussen potentiële degradatiekandidaten? Dat was er maandagavond amper aan te merken. Het vernieuwde KV Oostende charmeerde, maar een blunderende Hubert toonde hij nog steeds geen baken van zekerheid is. Promovendus Beerschot bleek uiteindelijk de meest uitgekookte ploeg en pronkt met de eerste zege in eerste sinds het faillissement in 2013.