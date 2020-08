Lanaken -

De brandweer rukte maandagavond uit voor een brand bij een bedrijf in Smeermaas. Een hakselaar voor boomschors had vuur gevat en dat sloeg over op de houtstapel. Dat zorgde voor een dikke rookpluim die van kilometers ver te zien was. Het vuur was snel onder controle, de schade bleef beperkt.