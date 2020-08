Ineos ook in Dauphiné met drie sterren, Hilaire Van der Schueren rekent op Jan Bakelants: “Wedstrijd animeren”

Ineos rekent voor het Critérium du Dauphiné, dat van woensdag tot zondag op de planning staat, op het toptrio Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome. Dat heeft de formatie maandag laten weten.

Ineos brengt zo drie ex-winnaars van de Ronde van Frankrijk aan de start. Froome won de Dauphiné in 2015 en 2016. Thomas was de beste in 2018. Bernal eindigde zondag nog als tweede in de Tour de l’Ain, achter Primoz Roglic van grote concurrent Jumbo-Visma.

Verder doet Ineos beroep op Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski en Pavel Sivakov.

Foto: Photo News

Bakelants voert Circus-Wanty Gobert-Tormans aan

Woensdag gaat het Critérium du Dauphiné van start met een rit die begint in Clermont-Ferrand. Circus-Wanty Gobert-Tormans heeft een kern met klimmers geselecteerd voor deze bergachtige wedstrijd, die zondag in de Alpen eindigt. Jan Bakelants is de wegkapitein van het Belgische team. Verder rekent Wanty op Jérémy Bellicaud, Thomas Degand, Fabien Doubey, Alexander Evans, Quinten Hermans en Xandro Meurisse.

Kopman Bakelants gelooft in de kansen van het team. “Deze editie van de Dauphiné is zeer uitputtend, er is niet de minste overgangsetappe”, blikt hij vooruit. “Het wordt voor de hele ploeg een mooie voorbereiding voor de rest van het seizoen. Het niveau van de klimmers is erg hoog, het wordt bijgevolg moeilijk om ons in het hoogtegebergte te tonen. We moeten dus van de eerste rit naar Saint-Christo-en-Jarez, die me zeer goed ligt, gebruik maken om ons in de verf te zetten. Want collectief hebben we meerdere troeven om uit te spelen op dit heuvelachtige terrein.”

“Deze wedstrijd is gewoonlijk de laatste voorbereiding voor de Ronde van Frankrijk, dus het niveau zal erg hoog zijn, nog meer dan andere jaren”, voorspelt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “In het hooggebergte moeten we de opportuniteiten die zich voordoen proberen te gebruiken, door te anticiperen en ons te tonen. De eerste rit is op papier degene die ons het best ligt, in het middelgebergte, dus moeten we aanvallen en de wedstrijd animeren.”

Vorig jaar won de Deen Jakob Fuglsang het eindklassement in de Dauphiné.