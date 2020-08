Finland kleurt rood op coronakaart: naar daar reizen mag niet meer

Reizigers uit België mogen vanaf maandag niet meer reizen naar Finland, zo blijkt uit de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reisadviezen zijn verder onveranderd gebleven, bevestigt woordvoerder Karl Lagatie.

Vanaf vandaag/maandag kleurt Finland rood in de reisadviezen bij vertrek. Belgen, en iedereen die de laatste veertien dagen in België heeft verbleven, zijn dus niet meer toegelaten tot het Finse grondgebied. Er zijn grenscontroles aan de luchthaven. Er geldt wel een uitzondering voor familiebezoeken, zakenreizen en studenten, maar zij moeten bij aankomst veertien dagen in quarantaine.

De reisadviezen zijn terug te vinden op de website diplomatie.belgium.be.