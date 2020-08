Alles wat je moet weten als je terugkeert uit een rode zone

Het einde van de zomervakantie nadert langzaam, maar er is nog genoeg tijd voor een vakantie in het buitenland. Moet ik mijn werkgever ervan op de hoogte brengen als ik ondanks de waarschuwingen en verboden toch naar een oranje of rode zone reis? En kan die mij verbieden om te gaan of verplichten om daarna in quarantaine te gaan?