Limburg.net start opnieuw met inzamelen van verpakt asbest

Vanaf dinsdag is het aanleveren van asbest op de recyclageparken van Limburg.net opnieuw toegelaten. Ook het aanvragen van een ophaling van asbest aan huis is weer mogelijk. Sinds de start van de coronacrisis was het inzamelen van asbest via de recyclageparken tijdelijk niet mogelijk door het ontbreken van geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op de verkoop van FFP3-mondmaskers aan particulieren.