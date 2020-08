Zomerschool gestart in Bilzen

Bilzen - De zomerschool in Bilzen gooide maandag de deuren open. Vijftig kinderen verdeeld over zes klasjes worden op deze manier klaargestoomd voor de heropening van het onderwijs in september. Voormiddag is er les, namiddag is er ruimte voor creativiteit, sport en spelletjes.

In de lokalen van lagere school GobiLijn in Bilzen opende maandag de zomerschool. “Er zijn 16 gemotiveerde leerkrachten die gedurende twee weken de zomerschool in goede banen leiden”, verduidelijkt schepen van onderwijs, Miel Degrève (Beter Bilzen). “Met dit initiatief willen we als stad extra ondersteuning geven aan kinderen die in de coronacrisis leerachterstand opliepen door het online les volgen.” Voor de leerkrachten is het een uitdaging. “Uiteraard moeten we de kinderen motiveren. Maar we kregen al heel wat enthousiaste reacties, van leerlingen en ouders. In de voormiddag geven we taallessen en wiskunde. Namiddag is er tijd voor animatie”, stelt juf Barbara. En de leerlingen vinden het leuk. “Ik kom graag naar school in de vakantie. De lesjes zijn heel fijn”, weet Aylina. “De zomerschool is een meerwaarde. Het is immers niet voor iedereen evident om thuis te studeren en hetzelfde tempo aan te houden als in de klas. Met de zomerschool kunnen we de leerlingen die er nood aan hebben een opfrissing geven”, verduidelijkt waarnemend burgemeester, Maike Meijers (Trots op Bilzen). “We bekijken vanuit het oogpunt van het Huis van het Kind of we in de toekomst de behoefte naar huiswerkbegeleiding een extra duwtje kunnen geven. Vrijwillige lesgevers kunnen zich hier altijd voor aanmelden.” (JoGe)

Johnny Geurts