Het bedrijf dat de voorbije dagen verantwoordelijk was voor de geurhinder in Lommel heeft maandag een proces-verbaal van de milieu-inspectie ontvangen. Ook wordt aangemaand om de oorzaak te onderzoeken en maatregelen te nemen.

Vrijdag, zaterdag en in mindere mate op zondag teisterde een geur van rotte eieren Lommel-Barrier en omstreken. Zelfs tot in Pelt roken ze het goedje. De stank was afkomstig van een waterzuiveringsinstallatie ...