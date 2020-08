Blankenbergse winkeluitbaatster zag winkel geplunderd worden door amokmakers

Blankenberge - Na de massale vechtpartij zaterdag op het strand van Blankenberge bleef het nog de hele avond onrustig in de badstad. Aan de Kerkstraattrap kreeg een winkel zowaar plunderaars over de vloer. Daar begon de chaos na een discussie over mondmaskers. “Plots waren ze met héél veel”, vertelt uitbaatster Stefanie Demilde.

Aanvankelijk begon de chaos op het strand ter hoogte van de Weststraat, maar ook ’s avonds hadden de ordediensten de handen vol om de rust te doen terugkeren in Blankenberge. Na de massale vechtpartij verplaatsten amokmakers zich verder in de stad. Zo kreeg een winkel ter hoogte van de Kerkstraattrap plunderaars over de vloer. De problemen begonnen toen enkele jongen zich in de winkel begaven terwijl ze hun mondmasker maar half droegen.

“Na een opmerking trokken ze hun mondkapjes toch aan, maar terwijl begonnen de jongeren enkele agenten uit te schelden”, vertelt Stefanie Demilde, uitbaatster van het toeristisch winkeltje. De politie vroeg de jongeren om zich te identificeren. Dat weigerden ze. “Toen de agenten hun tas opentrokken, bleek die vol drugs te zitten. En toen gingen de poppen aan het dansen”, zucht Stefanie. Twee agenten probeerden één jongere in de boeien te slaan terwijl de amokmakers al snel versterking kregen van andere ruziemakers. De agenten waren numeriek in de minderheid. “Plots waren ze met héél veel”, aldus Stefanie.

Enkele collega’s, strandredders en zelfs personeelsleden van de snackbar aan de overkant snelden momenten later te hulp. Daardoor ontstonden er opnieuw rellen die minutenlang duurden. “Ze dreigden de ruiten in te slaan en ook de kassa was in gevaar. Gelukkig is mijn man nog bewakingsagent geweest en kon hij ons verdedigen”, klinkt het.

In alle chaos graaiden de amokmakers allerhande kledij mee vanuit de winkel. Dat is duidelijk te zien op een filmpje dat viraal ging, maar ondertussen gewist werd. “Petjes, slippers, kledij: we moeten de exacte balans nog opmaken. Maar de economische schade is groot. Ook omdat we de rest van de dag moesten sluiten”, aldus Stefanie. “Pas op, het stadsbestuur nam de enige correcte beslissing om zondag het dagtoerisme aan banden te leggen. Er moest iets gebeuren. We zijn het écht moe.”

Maandag diende de winkeluitbaatster een klacht in tegen de plunderaars. “Eigenlijk zijn we er nog goed van afgekomen. De winkel zelf liep geen schade op en er raakte niemand gewond. Maar het hele gebeuren laat toch een diepe indruk op je na. De hele zomer voel je al een soort spanning in Blankenberge. Mijn ouders zitten hier al tientallen jaren, maar dit hadden ze nog nooit gezien.”