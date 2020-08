Het reproductiegetal zakt in Limburg met 0,99 net onder 1, wat betekent dat de epidemie krimpt. In de rest van het land stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen nog steeds. “De enige provincie in het land met goed nieuws.”

In de week van 31 juli tot 6 augustus kwamen er in onze provincie 178 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er zes minder dan de week voordien. Limburg is de enige provincie in ons land waar het aantal ...