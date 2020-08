Zo maak je best je juwelen schoon, volgens de juwelier van de sterren

Ben Baller, de man die juwelen maakt voor artiesten als J Balvin, Tyga en Tyler The Creator, heeft op Instagram een filmpje gedeeld waarin hij toont hoe je die het beste schoon kunt maken. “Doen, want je lichaam, hals en oren worden soms vreselijk vuil”, zegt hij.

Zeker als het buiten zo warm is als nu hoopt er zich allerlei vuil en zweet samen op je hals, lichaam en oren. En daarom is het ook een goed idee om zo nu en dan de juwelen die je draagt proper te maken. Bel Baller, de juwelier van de sterren die zelf 1,4 miljoen volgers telt, vertelt in een filmpje hoe je dat best doet.

De man heeft zijn eigen product op de markt om armbanden, kettingen en oorringen weer schoon te maken, maar volgens hem kun je evengoed wat doorzichtig (!) afwasmiddel gebruiken. “Iets anders dan dat zou ik nooit gebruiken als ik jou was”, zegt hij.

Zo ga je te werk: doe je juwelen in een doorzichtig schaaltje zodat je effectief ziet hoeveel vuil er loskomt. Voeg het heetste water toe dat uit je kraan komt en daarna een druppel afwasmiddel. Laat 45 seconden rusten en spoel daarna af onder de kraan. Let wel op dat je de afvoerstop er opzet zodat er niets in de afvoer verdwijnt.

Wie de juwelen nog extra wil reinigen, kan dat daarna nog doen met isopropylalcohol en een tandenborstel. Droog daarna af met een microvezeldoekje en je blingbling blinkt weer als nooit tevoren.