Is Brooklyn Beckham stiekem al getrouwd?

Zou Brooklyn Beckham (21) in alle stilte al getrouwd zijn met zijn vriendin Nicola Peltz (25)? Fans lijken alvast te denken van wel, want hij verscheen op Instagram met een gouden ring om zijn vinger.

Brooklyn Beckham bevestigde op 11 juli dat hij zich verloofd had met actrice Nicola Peltz. “Twee weken geleden vroeg ik mijn soulmate om met me te trouwen en ze zei ja”, schreef hij toen op Instagram. “Ik ben de gelukkigste man ter wereld. Ik beloof op een dag de beste echtgenoot en de beste papa te zijn. Ik hou van je schat.”

Heel wat van zijn volgers denken nu dat die “op een dag” al is aangebroken. Reden daarvoor is dat Peltz op Instagram Stories een foto deelde van de hand van de oudste zoon van David en Victoria met aan zijn vinger een gouden ring die verdacht veel weg heeft van een trouwring. Niemand van hen twee heeft echter al bevestigd of ontkend dat ze effectief in het huwelijksbootje zijn gestapt.