Minstens zes mensen zijn omgekomen en meer dan een dozijn gewond geraakt bij een bomexplosie maandag in het zuidwesten van Pakistan. Dat meldt een officiële bron.

Een bom die gemonteerd was op een motorfiets, ging af in het hart van de stad Chaman, die grenst aan de provincie Kandahar in Afghanistan. “Minstens zes mensen werden gedood en 20 anderen raakten gewond ...