Raadkamer verwijst Melikan Kucam (N-VA) naar rechtbank in zaak rond humanitaire visa

De raadkamer in Antwerpen heeft maandag tien verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen in het dossier rond fraude met humanitaire visa. Hoofdverdachte is de Mechelse N-VA’er Melikan Kucam (46). Ze zullen zich moeten verantwoorden voor feiten van mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie. Dat meldt het parket van Antwerpen.