‘Thuis’-acteur Frank Van Erum verdedigt zich na klachten over ‘racistische’ post

“Nieuwe badplaatsen aan onze Belgische kust: Knokkerokko en Kloppenberge”, grapte voormalig ‘Thuis’-acteur Frank Van Erum (42) dit weekend op Facebook. Niet iedereen kon zijn humor smaken, sommige volgers vonden de grap racistisch. Daarom postte de acteur maandagavond een stevig antwoord op zijn profiel. “Ik ben totaal niet racistisch ingesteld, integendeel.”

In zijn antwoord richt Van Erum zicht tot één bepaalde, niet nader genoemde persoon. “Mijn post over Knokkerokko en Kloppenberge is 1400 keer gedeeld”, begint de acteur. “Ik vond het zelf een geweldige grap. Nochtans kreeg ik ook enkele opmerkingen dat dit ‘te ver’ zou gaan. Ik kreeg ook één persoonlijk bericht van iemand met Marokkaanse roots, die vond dat ik een rolmodel zou moeten zijn als BV en dat dit racistisch is. Ik wou mijn antwoord even posten voor iedereen. Op die manier zullen alle misverstanden wel de wereld uit zijn, denk ik.”

“Ik moet je eerlijk zeggen dat ik een beetje boos werd van je bericht”, gaat hij verder. “Ik ben namelijk ongelooflijk pro diversiteit. Daar heb ik zelfs een voorstelling over die ik al jaren speel in scholen, samen met Youssef El Moussaoui. Ik ben totaal niet racistisch ingesteld, integendeel. Maar dit bericht van jou bewijst nog maar eens hoe fout onze maatschappij zit.”

1400 keer gedeeld

Van Erum vervolgt: “Iedere week post ik grappen. De ene keer wordt die groep geviseerd, de andere keer een andere groep. Wat ik echt vermoeiend vind is dat, wanneer je een grap maakt met de minste verwijzing naar allochtonen, je onmiddellijk te ver gaat? Onmiddellijk gooit men met ‘je bent een racist’? Waarom toch, waarom? Deze keer kon ik vaststellen - samen met jou - dat het vooral onze gekleurde medemens was die amok maakte. Een andere keer zal het een blanke zijn.”

Van racisme is in zijn post dus geen sprake, zegt de acteur. “Deze keer waren het vooral anders-gekleurden, dat is gewoon een feit. Dus nu heb ik het recht om een goeie mop te plaatsen die de hele situatie in een woordgrap samenvat. Er staat ook Kloppenberge bij. Denk je dat er één inwoner van Blankenberge mij hierover op het matje roept? Daarmee heb ik toch ook niet gezegd dat elke Blankenbergenaar een vechtersbaas is? De mop is meer dan 1.400 keer gedeeld. Blijkbaar echt een heel goeie grap dus.”

Vrijheid van meningsuiting

Van Erum is zich dus wel degelijk bewust van de impact die een onschuldig bedoelde grap kan hebben. “Ik ken heel goed de gevoeligheden rond dit thema en daarom is mijn maat: je mag enkel een grap maken die een groep of plaats viseert als het echt een goeie grap is. En ja, humor kan je ergens objectiveren. Dat zie je in dit geval aan het aantal likes en het aantal keer dat het gedeeld wordt. En nee, dat zijn niet allemaal racisten. Maar een anti-reactie als ‘oei oei, maak hier maar geen grap over’ is zo fout. Het is zelfs vrijheidsberoving. Vrijheid van meningsuiting. Als je dat afneemt van mensen, dan pas ga je de tegenbeweging voelen.”

In de laatste alinea’s van zijn antwoord roept Van Erum de persoon op polarisatie niet aan te wakkeren. “Als mensen als jij echt iets willen betekenen in dit soort situaties, moet je nu vooral posten dat je dit vreselijk erg vindt. Dat je beschaamd bent dat enkele anders gekleurde mensen het weer aan het verpesten zijn voor jullie. Want 95% van de inwijkelingen, de eerste, tweede, derde generatie Belgen of hoe je deze groep ook wil noemen, zijn geweldige mensen. Ze voegen echt iets toe aan ons land, aan onze cultuur, aan onze samenleving.”

Gemakkelijkere communicatie

“Ik geloof er rotsvast in dat we mensen als jou nodig hebben om iets te veranderen. Jullie hebben vaak veel gemakkelijker communicatie met hen. Al was het maar omwille van het feit dat jouw naam niet Vlaams klinkt. Ik weet ook niet hoe je eruitziet, maar als je een beetje zuiders getint bent kan dat ook dikwijls deze mensen meer op hun gemak stellen om moeilijke onderwerpen als dit bespreekbaar te maken.”

“Doe mij een plezier en kom eens kijken naar mijn voorstelling over diversiteit”, sluit de acteur af. “Al jaren trek ik mee aan de kar voor verdraagzaamheid. Maar doe mij ook een ander plezier : neem ons onze vrijheid van meningsuiting niet af.”

In de reacties vroeg iemand Van Erum of hij hierna nog een reactie had ontvangen. Ja, was het antwoord. “En die was heel respectvol. heel respectvol. Na haar antwoord begrijp ik ook waar haar opmerking vandaan kwam. Alleszins blij dat we mekaar begrepen.”

Lees het volledige antwoord van Frank Van Erum hier: