Rode vlag aan Nederlandse kust, groene vlag bij ons: stopt verraderlijke zee aan de grens?

Voor de Nederlands kust zijn zondagavond vier mensen verdronken. Twee in Den Haag, een in Zandvoort en een in Wijk aan Zee. Over bijna heel de Nederlandse kust hing gisteren de rode vlag uit. Terwijl bij ons de groene wapperde. Stopt het gevaar dan aan de grens? Nee, maar aan de grens buigt de kustlijn wel af.