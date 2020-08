Antwerpse politie rolt illegaal pokertoernooi op

In het Antwerpse district Deurne heeft de lokale politie dit weekend een illegaal pokertoernooi ontdekt en stilgelegd. De speurders namen 6.500 euro cash geld in beslag, net als pokermateriaal zoals twee tafels, chips en kaarten. De politie vond ook nog een kluis met nog onbekende inhoud en nam die eveneens mee voor onderzoek.

De Antwerpse politie vernam al in mei dat er illegaal gegokt werd in het pand in de Van Duyststraat, maar besloot in eerste instantie om er toezicht op te houden. Sommige van de personen die het gebouw betraden, bleken gekend voor wapenbezit en de in- en uitvoer van drugs. Dit weekend gingen de speurders over tot een huiszoeking toen er een gokteornooi aan de gang leek te zijn. Onder meer de arrestatie-eenheid van de politie, het wijkteam van de regio Oost, de recherche leefmilieu, het hondenteam en de kansspelcommissie kwamen ter plaatse.

Binnen troffen de politie en inspectiediensten veertien personen aan die rond één pokertafel zaten, met een heleboel cash bij zich. Eén persoon was ook in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. De politie nam het geld en pokermateriaal in beslag en identificeerde de verdachten, die zich later zullen moeten verantwoorden voor het illegale gokspel. Er werd ook een pv opgesteld voor inbreuken tegen de coronamaatregelen.