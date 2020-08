Oost-Vlaanderen bekijkt extra maatregelen rond coronavirus, Gent overweegt centraal testcentrum

De provincie Oost-Vlaanderen bekijkt maandag of er extra maatregelen nodig zijn na een stijging van het aantal besmettingen en in Gent beslist het stadsbestuur deze week of er een centraal centrum voor tests bij personen zonder symptomen komt. “We komen in de fase van verhoogde waakzaamheid maar we zijn eerder ook al uit die fase geraakt”, zegt waarnemend burgemeester van Gent Elke Decruynaere.

Gent telt 66 besmettingen op zeven dagen tijd en komt nu aan 25 besmettingen per 100.000 inwoners. “Nadat Gent de afgelopen maand relatief gespaard is gebleven, blijft het aantal besmettingen de afgelopen dagen stijgen. De stad bevindt zich in de signalisatiefase met verhoogde waakzaamheid”, zegt Decruynaere. “Dat gebeurde eerder ook al en onze stad is toen weer uit die fase geraakt. Daarom wil ik de Gentenaars oproepen om de maatregelen strikt op te volgen om de cijfers weer naar beneden te krijgen. Alleen samen kunnen we een echt alarm vermijden.”

Oranje en rode zones

Aan de Gentenaars wordt gevraagd om waakzaam te zijn voor symptomen en bij vaststelling contact op te nemen met de huisarts om zich te laten testen. Gent neemt ook de oproep van de huisartsen over het inrichten van een gecentraliseerd triagecentrum ernstig, meldt het stadsbestuur. “De artsen waarschuwden dat ze overspoeld worden door burgers die terugkeren uit een oranje of rode zone en zich aanmelden voor een test. De oprichting van een centraal centrum voor tests bij mensen zonder symptomen is in overweging binnen de diensten.

In Oost-Vlaanderen evolueert het aantal bevestigde gevallen van 250 twee weken geleden naar 325 de voorbije week. De cijfers liggen nog altijd bijna vijf keer lager dan in de provincie Antwerpen en er is voorlopig geen enkele indicatie voor een grote besmetting over het hele grondgebied van de provincie, zegt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere van Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt de situatie op de voet en maandag komt de provinciale crisiscel samen om na te gaan of er extra maatregelen nodig zijn.