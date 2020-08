Politie kan verdachte vandalisme kapelletje snel oppakken

Bree - Zaterdagvoormiddag kreeg het kapelletje dat gewijd is aan O.L.V. van Banneux aan ’t Mussenburghof langs het kanaal in Bree ongewenst bezoek over de vloer: zowat het hele interieur werd gesloopt. Dank zij enkele oplettende buurtbewoners kon de politie de verdachte -een man uit het buitenland zonder papieren- vrijwel meteen oppakken.

Het pittoreske familiekapelletje werd in 1939 door Wilhelmus Geraets-Vissers gebouwd en onderhouden. Momenteel bekommeren Carla en Paul Baens zich om de kapel: ze erfden de kapel van hun oom Jos Geraerts. “Ons familiekapelletje werd in 1919 ingezegend door de toenmalige bisschop van Luik, monseigneur Kerkhofs”, vertellen Carla en Paul. “Ook de kerk van ’t Hasselt werd op dezelfde dag door de bisschop ingezegend. Vanaf toen is het kapelletje een oord van bezinning. Vooral ’s morgens en ’s avonds komen er mensen langs om een rozenhoedje te bidden of om even rustig alleen te zijn en na te denken over dingen die ze meemaken. Zeker de afgelopen maanden kwamen heel veel mensen hier troost zoeken en bidden. Er zijn zelfs mensen die elke dag langskomen om Onze-Lieve-Vrouw te groeten. Maar jammer genoeg komen er ook mensen met minder goede bedoelingen langs: onder meer in 2016, 2014 en 2003 viel de kapel al ten prooi aan vandalisme."

Burgerzin

In tegenstelling tot de vorige keren, werd de dader nu vrij snel opgepakt. “Rond de middag merkte een buurtbewoner van de Kanaalkom, een goede kilometer verderop, iemand op die zich eigenaardig gedroeg,” doet Carla het verhaal. “De man was aan het wroeten in vuilnisbakken en vernielde wat straatmeubilair. De buurtbewoner belde een vriend, sprong op z’n fiets en volgde de man vanop afstand langs het kanaal. Hij merkten ze hoe de man het kapelletje binnen ging. De geluiden van onder meer brekend glas en luid gekras lieten weinig aan de verbeelding over: de getuigen belden meteen de politie. Ongeveer gelijktijdig kreeg ik een telefoontje uit het Mussenburghof met de mededeling dat er ‘iets gaande was’ in onze kapel en ging ik onmiddellijk ter plaatse. Toen ik daar aankwam, bleken de getuigen de man verder gevolgd te zijn en hadden ze de opgeroepen agenten kunnen aanwijzen waar de dader naartoe gelopen was. De politie heeft de man toen in een weide meteen kunnen oppakken. Dank zij de burgerzin van enkele buurtbewoners weten we hoe de vork in de steel zit.”

Erfgoed

De verdachte man hield lelijk huis in het kapelletje: een heleboel beelden werden stuk geslagen, over het hele meubilair werd kaarsvet gekieperd, alle kaarsen werden vernield en de muren en zelfs het plafond werden besmeurd. “Heel jammer dat dit gebeurd is”, besluiten Carla en Paul. “Die man was waarschijnlijk op zoek naar geld in het offerblok en ging -misschien ook wel uit miserie- door het lint omdat hij niets vond… Maar we gaan de boel weer helemaal restaureren, net zoals onze overleden familieleden voor ons de afgelopen jaren gedaan hebben. Dit is immers letterlijk en figuurlijk erfgoed voor ons, en voor de vele mensen die hier de afgelopen maanden bloemen, kaarsen en kaartjes zijn komen leggen.”