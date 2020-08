Nationaal Crisiscentrum: “Exponentiële groei lijkt gestopt”

Het weekgemiddeld van het aantal nieuwe besmettingen in ons land bedraagt 580 per dag. Er zijn 4.061 nieuwe besmettingen geregistreerd op zeven dagen tijd, het aantal nieuwe infecties is met 16 procent gestegen. “De expontentiële groei lijkt gestopt”, zei Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Er is nog steeds een toename, maar die is minder groot”, zei hij.

In Antwerpen is er een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen. ‘Dat kan betekenen dat de piek in Antwerpen achter ons ligt’, zei Van Gucht.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

LEES OOK. Gemiddeld aantal coronabesmettingen stijgt naar zo’n 580 per dag

De meeste nieuwe gevallen komen voor in het Brusselse Gewest of de provincie Luik, in beide regio’s zijn de afgelopen week 500 nieuwe gevallen vastgesteld.

“Er zijn wel positieve signalen”, zei Van Gucht. “Er is een minder grote toename dan een aantal dagen geleden.”

Er worden gemiddeld 27 nieuwe covid-19-patiënten per dag opgenomen, dat is 12 procent meer dan de week voordien. Er liggen nu 285 covid-patiënten in de ziekenhuizen, waarvan 69 op intensieve zorg. De afgelopen weken vond ongeveer een derde van alle ziekenhuisopnames plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er stierven de voorbije week gemiddeld 3,4 personen per dag aan corona. In totaal stierven al 9.872 landgenoten aan het virus.

R-waarde

In België is het reproductiegetal momenteel 1,12, maar dit getal schommelt sterkt van provincie tot provincie. “We zien momenteel de hoogste r-waarde in Brussel, alsook in het grotere gebied rond Brusselk in Vlaams- en Waals-Brabant, en ook in Luik en Henegouwen.”