Greg Van Avermaet verlaat CCC en wordt ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R-La Mondiale

Greg Van Avermaet (35) verlaat na dit seizoen CCC voor AG2R-La Mondiale. De Franse wielerformatie maakte maandagvoormiddag bekend dat de olympische kampioen een contract van drie jaar getekend heeft. Bij AG2R-La Mondiale zal Van Avermaet ploegmaat worden van Oliver Naesen. “Ik ben blij dat ik samen met mijn vriend zal kunnen samenwerken om klassiekers te winnen”, zegt Van Avermaet in een eerste reactie.

Enkele dagen geleden had Van Avermaet al aangegeven dat hij CCC op het einde van het seizoen wilde verlaten omdat de hoofdsponsor afhaakte en het voortbestaan van het team daardoor bedreigd was. “Ik heb groen licht gegeven aan mijn manager om naar andere ploegen te kijken”, vertelde hij voor de start van Milaan-Sanremo.

Lang heeft hij dus niet hoeven wachten op een nieuwe werkgever. Samen met luitenant Michaël Schär rijdt hij vanaf 1 januari volgend jaar voor AG2R-La Mondiale. “Ik ben vooral blij dat ik zal kunnen samenwerken met mijn vriend Oliver Naesen om met hem klassiekers te kunnen winnen”, vertelt Van Avermaet op de website van AG2R-La Mondiale. “Mijn doel blijft koersen als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen, ritzeges boeken in de Tour of zo lang mogelijk de gele trui dragen.”

“Ik ben gelukkig en gemotiveerd om dit nieuwe avontuur te beginnen”, klinkt het nog. “Ik heb net tien mooie jaren meegemaakt bij Jim Ochowicz en begin nu aan een nieuwe uitdaging. Ik ben blij met het vertrouwen dat (AG2R-La Mondiale-teammanager) Vincent Lavenu in mij getoond heeft en ben van plan het beste van mezelf te geven en grote resultaten neer te zetten.”

Bij AG2R-La Mondiale klinkt gepaste trots door bij de aankondiging van Van Avermaet. “Hij is een grote kampioen, die een ongelofelijke regelmaat op het hoogste niveau aan de dag legt”, aldus ploegmanager Lavenu. “Zijn ervaring, zijn discipline, zijn werkkracht zullen belangrijk zijn. Hij zal een voorbeeld zijn voor al onze jonge wielrenners. Zijn complementariteit met Oliver Naesen, zijn vriend, met wie hij vaak samen traint, is daarbij een extra troef.”

Naast Oliver Naesen vindt Van Avermaet bij AG2R-La Mondiale, dat vanaf komend jaar AG2R-Citroën Team zal heten, ook landgenoten als Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh terug.