Nieuwe Spaanse wandelroute staat in teken van ‘Lord of the rings’

In het noorden van de Sierra de Guadarrama, op een uur rijden van Madrid, is een nieuw wandelpad geopend, geïnspireerd op Midden-aarde uit de boeken van Lord of the rings. El camino del anillo of de weg van de ring is een nieuw alternatief voor meer gevestigde wandelroutes in het land.

Wie altijd gedroomd heeft om zich dagenlang onder te dompelen in het decor van Lord of the rings, hoeft geen trip naar Nieuw-Zeeland meer te boeken. In Sierra de Guadarrama in Spanje kunnen geoefende wandelaars een pad volgen dat geïnspireerd is op Tolkiens verhaal.

Het uitgestippelde pad strekt zich uit over 122 kilometer natuur en is ingedeeld in acht etappes, gepland over zeven dagen. De wandeling gaat langs dorpen, ruïnes en landschappen die doen denken aan de fictieve wereld die Tolkien neerpende. Zo zou de Horcajuelo de la Sierra iets mee hebben van Rivendell. De kans om er orken, elfen of hobbits tegen te komen is klein, maar een wild zwijn of adelaar spotten is wel mogelijk.

El camino del anillo heeft als doel toeristen te lokken naar een afgelegen en ontvolkt deel van Spanje, wandelaars worden aangemoedigd om in plaatselijke hotels te verblijven. Wie wil, kan de wandeling alleen aanvangen vanaf het informatiecentrum in het dorpje El Molar, maar het is ook mogelijk de wandeling in groep af te leggen.