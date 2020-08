Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger verwelkomen eerste kindje

Chris Pratt (41) en zijn echtgenote Katherine Schwarzenegger (30) hebben een kindje op de wereld verwelkomd. Dat nieuws werd ondertussen al bevestigd door hun entourage. Het zou gaan om een dochtertje.

Arnold Schwarzenegger is voor het eerst opa geworden, zijn dochter Katherine is namelijk zopas bevallen van haar eerste kindje. Het was haar broer Patrick die het nieuws aan de wereld bevestigde. “Beide ouders stellen het fantastisch en ik heb al een cadeautje meegebracht”, liet die optekenen. Daarbij zou hij een pakje met een roze lint bij zich hebben gedragen, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het koppel een dochtertje heeft gekregen.

Begin mei bevestigde acteur Chris Pratt, bekend van onder meer Avengers en Jurassic World, op Instagram dat hij en zijn vrouw een kindje verwachtten. Voor Katherine is het haar eerste, Chris heeft met Jack al een zevenjarige zoon uit zijn eerdere huwelijk met actrice Anna Faris. De twee leerden elkaar kennen in juni 2018 en een halfjaar later waren ze al verloofd. In juni 2019 volgde dan hun huwelijk.