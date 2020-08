Dagjestoeristen niet welkom in Knokke-Heist, gouverneur verwacht minder problemen

Dagjestoeristen zijn ook maandag en wellicht nog een paar dagen langer niet welkom in Knokke-Heist. Dat heeft burgemeester Leopold Lippens beslist. Aan de rest van de kust zijn ze wel weer welkom na een tumultueus weekend. “In de week komt er toch minder volk dan in het weekend”, zegt waarnemend gouverneur Anne Martens.

Fraai was het niet, wat zich zaterdag afspeelde aan de kust. In Blankenberge gingen tientallen jongeren op de vuist, en ook in Knokke-Heist waren incidenten. Bovendien was het vanwege de hitte bijzonder ...