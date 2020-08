September Maand van de Sportclub 2020

Leopoldsburg -

In de maand september organiseert de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met de lokale sportclubs en Sport Vlaanderen de 'Maand van de Sportclub'.

Traditioneel openen heel wat clubs in de maand september hun deuren voor het publiek en laten je kennismaken met hun sport.

De sportdienst zet de sportclubs in de kijker. In september vind je in de sporthal panelen met info over de sportclubs. Ook op de sociale media van de sportdienst (Facebook, Instagram) staan de clubs dan in de kijker.

De jaarlijkse sportkriebeldagen staan volledig in het teken van 'Maand van de Sportclub'. De leerlingen van alle scholen van Leopoldsburg (1ste leerjaar t.e.m. 1ste middelbaar) komen tijdens de schooluren sporten in sporthal 't Geleeg.