NBA. Portland en San Antonio behouden uitzicht op play-offs

Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs hebben zondag met twee zeges de hoop levend gehouden op deelname aan de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

De Blazers haalden het in Disney World in Orlando (Florida) met 124-121 van Philadelphia 76’ers, die in het slot sterspeler Joel Embiid zagen uitvallen met een linkerenkelblessure. Bij de thuisploeg was Damian Lillard met liefst 51 punten de uitblinker.

San Antonio Spurs haalde het dan weer met 113-122 bij New Orleans, dat geen kans meer maakt op de play-offs. Net als Sacramento Kings, dat in eigen huis met 112-129 het onderspit moest delven tegen Houston.