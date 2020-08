Voor het eerst in 35 jaar geen Night of the Proms

Vorig jaar zette Bart Peeters het Sportpaleis nog op z’n kop tijdens Night of the proms, de editie van dit jaar wordt uitgesteld naar 2021. Foto: carlo coppejans

Het zat eraan te komen: na de annulering van de festivalzomer en een resem afgelaste concerten, wordt dit najaar ook de welbekende Night of the proms opgeschort naar volgend jaar. En dat voor het eerst sinds de start van het evenement in 1985.

“We hebben lang gehoopt”, begint bezieler Jan Vereecke. “Maar eigenlijk moesten we nu de knoop doorhakken van iets dat we al weken aanvoelden met ons verstand, maar waar ons hart nog niet klaar voor was.”

Na de afgelasting van de geplande Night of the proms - summer edition in Koksijde worden dit najaar ook de klassieke concerten in het Antwerpse Sportpaleis geschrapt. Normaal zouden die doorgaan in november. “We waren klaar om onze line-up bekend te maken en de ticketverkoop liep als een trein”, aldus Vereecke. “Maar de veiligheid van het publiek, onze artiesten en crew gaat voor alles. En voor een halflege zaal spelen vanwege de strikte maatregelen ziet niemand zitten.”

Uitstel is evenwel nog geen afstel. Wie al tickets gekocht heeft, kan die nog steeds gebruiken op latere data. Alle concerten worden immers uitgesteld naar 2021. Voor de Summer edition wordt dat 29 en 30 juli, voor de klassieke Night of the proms 19 en 20 november. De eerste namen van artiesten die gaan optreden worden in het najaar bekendgemaakt. Ook de concerten in Duitsland en Luxemburg worden uitgesteld.