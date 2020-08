Walter Van Beirendonck is woest op Virgil Abloh: “Na-aper”

Walter Van Beirendonck was er duidelijk niet goed van toen hij de foto’s van de laatste modeshow van Louis Vuitton in Shanghai onder ogen kreeg. Op Instagram noemde hij ontwerper Virgil Abloh een copycat. “Hij is ongetalenteerd.”

Louis Vuitton was een van de weinige grote modehuizen die alsnog een modeshow opvoerde. Dat gebeurde vrijdag in Shanghai toen creatief directeur Virgil Abloh er de mannencollectie voor de zomer van 2021 van het Franse modehuis voorstelde. Onder meer de asymmetrische zonnebrillen die de modellen droegen en de driedimensionale poppen die aan de jassen waren genaaid, deden Walter Van Beirendonck echter uit zijn sloffen schieten.

“Dit is toch een grap? Virgil Abloh is een ongetalenteerd mannetje dat lacht met de Belgen. Sleep deze jongen voor de rechter, nu!”, schreef de Belgische ontwerper onder meer op zijn Instagram Stories. Op zijn feed deelde hij ook nog een foto van een van zijn creaties waarop ‘I Hate Copycats’ staat. “Werk alstublieft aan je eigen concept”, staat erbij. “Kopiëren is van alle tijden. Het is een deel van de mode-industrie. Maar niet op deze manier. Niet op dit niveau, met zulke budgetten, teams en mogelijkheden. Dat is wat me het meest shockeert.”

Bovendien maakt Van Beirendonck zich ook druk over het feit dat de zelfverklaarde modewaakhond Diet Prada in alle talen zwijgt over het kopieergedrag van Abloh en Louis Vuitton. Meer nog, hij zegt dat ze zijn commentaren op hun sociale media zelfs gewoon verwijderen. “Zijn ze fans van Louis Vuitton misschien? Of is deze copycat ter groot voor jullie?”, suggereert hij nog. “Als jullie hierover zwijgen zijn jullie al even erg.”

Van Beirendonck kon op sociale media heel wat bijval rekenen van modekenners, die ook verwezen naar het feit dat Abloh niet alleen hem schaamteloos heeft gekopieerd, maar ook de Franse ontwerper Jean-Charles de Castelbajac. Ook die liet op Instagram zijn ongenoegen blijken over de show van Louis Vuitton. “Ik beweer niet dat ik het exclusieve recht op deze ideeën bezit, maar ik ben verwonderd hoe sommige ontwerpers zich zomaar de stijl van hun collega’s durven toe te eigenen.”