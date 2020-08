Nederlandse burgemeester wil Belgische toeristen weren: “Het virus reist mee”

Frank Petter, de burgemeester van het Nederlandse Bergen op Zoom, vraagt om meer mogelijkheden om Belgen te weren van het Brabants grondgebied. De 63-jarige burgemeester wil zo de verspreiding van het coronavirus tegenhouden. “Op dit moment beschikken we niet over de mogelijkheid om Belgen aan de grens terug te sturen”, zegt hij in het regionale BN DeStem. “Ik pleit ervoor om dat wel mogelijk te maken.”

Net zoals bij ons neemt ook in Nederland het aantal besmettingen opnieuw toe. Bergen op Zoom, een grensgemeente in Noord-Brabant, wil de verspreiding tegengaan en vraagt daarom om de bestaande maatregelen na te leven. “We vragen winkels en horeca om meer toe te zien op de naleving van de gekende regels”, zegt Petter in het Nederlandse BN DeStem. “Als we de regels naleven, hopen we het tij te kunnen keren.”

Ook maakt de burgemeester zich zorgen over het aantal Belgen dat de grens oversteekt. “We moeten proberen om wat meer op onze plek te blijven want het virus reist mee. Als Belgen naar hier komen voor hun werk: geen probleem. Wil je louter voor je plezier naar Nederland komen? Doe het dan toch maar niet.” Maar momenteel blijft het slechts bij een oproep. “We kunnen mensen aan de grens vragen om terug te keren maar we kunnen ze niet verbieden om door te rijden. We beschikken niet over de juiste wetgeving. Ik vraag dan ook om maatregelen te nemen, die het mogelijk maken om niet-essentieel verkeer uit België te weren.” Petter bekijkt alvast of het juridisch mogelijk is om Belgen te weren in de Bergse horeca.