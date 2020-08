Aandachtige kijkers hadden het al gespot: er zit letterlijk muziek in ‘Het rad’

Een aantal aandachtige kijkers had het al gehoord en nu is het ook bevestigd door Vier: er zit letterlijk muziek in het rad. Telkens als de kandidaten er een draai aan geven, speelt de melodie van een bekende klassieker. “Een muziekproducer heeft daarvoor veertig meezingers herwerkt.”

Bij de eerste aflevering dacht je nog: verdorie, dat rad maakt toch kabaal als de kandidaten er een zwier aan geven. Tot bij de volgende aflevering dat geratel veranderd lijkt in een herkenbaar deuntje. Horen we daar nu Dancing queen? Of Get lucky? En Samba di Janeiro? Jawel, u hebt het niet gedroomd: er zit wel degelijk muziek in het draaiende rad.

“Op basis van herkenbaarheid en ambiance werden veertig klassiekers gekozen. Die heeft een muziekproducer herwerkt tot individuele noten, zodat de muziek kan meespelen op het ritme van het rad”, zegt Barbara Salomon, woordvoerster van Vier. “De laser onder het rad kan via de staafjes van het rad die tot onder doorlopen, het rad lezen en weet zo wanneer de muziek kan gestopt worden. Bij elke draai kiest het rad willekeurig een nummer uit die lijst van veertig meezingers.”

Naast Peter Van de Veire als nieuwe host, Wim Opbrouck als nieuwe stem en een vernieuwde prijzenwinkel, is deze gimmick nog een manier om er een eigen twist van Vier aan te geven, klinkt het nog.

Dit zijn de veertig nummers, had u ze al herkend?

1. Pharell Williams - Happy

2. ABBA - Dancing queen

3. Cyndi Lauper - Girls just want to have fun

4. The Beach Boys - Good vibrations

5. Survivor - Eye of the tiger

6. The Monkees - I’m a believer

7. Bobby McFerrin - Don’t worry be happy

8. Ricky Martin - Livin’ la vida loca

9. Elton John - I’m still standing

10. Supergrass - Alright

11. R.E.M. - Shiny happy people

12. Gloria Gaynor - I will survive

13. Jose Feliciano - La bamba

14. Mungo Jerry - In the summertime

15. ABBA - Money, money, money

16. Aloe Blacc - I need a dollar

17. ABBA - The winner takes it all

18. Dead or Alive - You spin me around

19. Pharell Williams ft. Daft Punk - Get lucky

20. Justin Timberlake - I can’t stop the feeling

21. Dire Straits - Money for nothing

22. Sugababes - Round round

23. Kylie Minogue - Spinning around

24. Madonna - Material girl

25. Tina Turner - Proud Mary

26. Phats & Small - Turn around

27. 2 Unlimited - Jump for joy

28. Gala - Freed from desire

29. Dinky Toys - I can’t keep my hands

30. Dr. Alban - Sing hallelujah

31. Bellini - Samba de janeiro

32. Backstreet Boys - Everybody

33. Tom Waes - Dos cervezas

34. The Radios - I’m into folk

35. Barry White - The first, the last, my everything

36. Europe - The final countdown

37. De Kreuners - Ik wil je

38. Galantis - Money

39. Ed Sheeran - Shape of you

40. Panic! At the Disco - High hopes