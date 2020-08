Roos Van Acker staat met u op in augustus bij Studio Brussel: “Een ochtendshow is nu veel moeilijker”

Wie in augustus tijdens de week afstemt op Studio Brussel, wordt wakker met de stem van Roos Van Acker (43). Tot Michèle Cuvelier de fakkel weer overneemt in september, zoals gebruikelijk. Intussen heeft Van Acker maar één doel: de luisteraar met leuke vibes de dag insturen. “Of ik altijd de ochtendshow zou willen doen? Ik weet niet of ik dat fysiek nog zou aankunnen.”