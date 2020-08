‘Romeo’ Gunther Levi gaat voor het eerst in twintig jaar weer solo: “Ik zie dit als een extraatje”

Meer dan twintig jaar geleden is het dat ‘Familie’-acteur en zanger Gunther Levi nog eens alleen op het podium stond. Daar brengt hij met zijn nieuwe soloproject ‘60, 70, 80’ verandering in. Hij stelt alvast meteen gerust: dit is niet het einde van De Romeo’s.

De opnames van Familie die een tijd stillagen, opnames van #LikeMe die een jaar uitgesteld zijn, maar vooral geen optredens meer met De Romeo’s. De agenda van Gunther Levi oogde wel heel erg leeg door het coronavirus. Het bleek het ideale moment om een al tien jaar rijpend idee waar te maken. Dus gaat hij nu solo met zijn project ‘60, 70,80’.

“Laat het duidelijk zijn: ik stop niet met De Romeo’s”, zegt Levi. “Zij staan nog altijd op de eerste plaats. Er stond een topzomer op de planning, maar het virus besliste daar anders over. Door hen ben ik er wel achter gekomen hoe erg ik het allemaal mis. Die paar optredens die we de voorbije weken samen hebben gedaan, deden zo’n deugd en hebben mij doen inzien dat naast acteren ook zingen een van de dingen is die ik niet kan missen.”

Covers

Met zijn nieuwe project richt hij zich vooral op kleine feesten en evenementen. “De mensen kunnen de muziek kiezen uit een van die drie decennia”, zegt hij. “Hoewel het tijdrovend was, heb ik mij toch al geweldig geamuseerd met het selecteren van de nummers. Ik zing enkel covers: Wham, U2, Elvis Presley, Tom Jones, Creedence Clearwater Revival, Cliff Richard… noem maar op.”

Fans van De Romeo’s moeten zich geen zorgen maken. Het trio blijft ook optreden. Foto: Jan Van der Perre

Hoewel Levi intussen al zeventien jaar met De Romeo’s op het podium staat, vindt hij het toch spannend. “Het is al meer dan twintig jaar geleden dat ik nog eens solo heb opgetreden. Het is een nieuwe uitdaging, die ik eerder als extraatje zie. De muziek van de jaren ‘60 en ‘70 heeft me altijd geïnteresseerd en met die van de jaren ‘80 ben ik zelf voor een groot stuk opgegroeid. Ik kijk er nu al naar uit om de mensen te entertainen met dit repertoire.”