Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren krijgt topstukken in bruikleen van het British Museum in Londen voor een nieuwe tentoonstelling over het leven in het uitgestrekte Romeinse Rijk. De expo opent op 6 februari 2021. De tentoonstelling ‘Dacia Felix – Het roemrijke verleden van Roemenië’ lokte 32.475 bezoekers naar Tongeren.