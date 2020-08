Federale politie redt puppy uit snikhete koffer van 50 graden: “Eigenaars waren kwaad op ons, maar het dier is in beslag genomen”

De federale politie heeft op een parking bij de meren van L’eau D’heure nabij Charleroi een jonge puppy gered uit een snikhete koffer. “Toen we de eigenaars per toeval kruisten na de actie reageerden ze kwaad op de agenten”, zegt de woordvoerder van de federale politie. “Maar intussen is het dier in beslag genomen, het ziet er niet naar uit dat het zal terugkeren naar de eigenaars.”