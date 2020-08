Wat een start voor Nicky Hayen: Waasland-Beveren wint met 1-3 in Kortrijk

Tot voor kort wist Waasland-Beveren niet eens of het in 1A mocht uitkomen, maar nu mag de Wase club zich heel even de fiere competitieleider noemen. Waasland-Beveren ging op de eerste speeldag met 1-3 winnen op het veld van KV Kortrijk - onder meer na een enorme flater van doelman Jakubech - en heeft voorlopig het beste doelsaldo van de teams die dit weekend wonnen, waardoor het officieel aan de leiding komt. En dat nadat het zijn laatste zeven competitiewedstrijden vorig seizoen verloor: wat een ommekeer.