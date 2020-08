Vier mensen overleden door “verraderlijke zee” in Nederland

De reddingsbrigade in Nederland is zondag druk geweest met mensen die in zee in problemen waren gekomen. Twee mannen die zondagmiddag bij Den Haag uit zee zijn gehaald nadat ze daar in de problemen waren gekomen, zijn overleden. Ook elders ging het mis. Volgens HNNieuws verdronken in Wijk aan Zee en Zandvoort twee strandgangers. De slachtoffers werden buiten bewustzijn uit de Noordzee gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.