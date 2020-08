Katja Schuurman opnieuw mama op haar 45ste

De Nederlandse actrice Katja Schuurman (45), die het bijna een jaar geleden opnam tegen Gert Verhulst en James Cooke in De battle, is opnieuw mama geworden. Dochter Coco Loulou is het eerste kindje van Katja en haar huidige partner Freek Van Noortwijk, die veertien jaar jonger is.

“Ze is er, ze is betoverend…”, aldus Schuurman afgelopen weekend op Instagram. Dat de twee een meisje zouden krijgen, was eerder al bekend. Voorheen vormde Schuurman een koppel met acteur Thijs Römer, de kleinzoon van Piet ‘Baantjer’ Römer. Met hem heeft ze een dochter, Sammie, die inmiddels tien jaar is. Om nog opnieuw in verwachting te raken, moest Katja stoppen met het innemen van medicatie voor haar bipolaire stoornis.