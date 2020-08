KV Mechelen pakt in extremis puntje tegen Anderlecht, ondanks achterstand van twee goals

Het seizoen is niet zo mooi begonnen als Anderlecht zelf had gehoopt. Paars-wit kwam in Mechelen wel 0-2 voor, maar had veel moeite om zijn spel te ontwikkelen en zijn wil op te leggen. Malinwa vocht dan ook nog terug via De Camargo en Vanlerberghe: 2-2. Zo laten de Brusselaars na om meteen uit te lopen op Club, Gent en Antwerp. Straks toch niet weer een moeizame start, hé?