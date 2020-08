Zo verschroeiend het zaterdag was, zo welkom was de onverwachte temperatuurdip op zondag. Of om het met de woorden van hbvl.be-weerman Ruben Weytjens te zeggen: “Een geschenk uit de hemel.”

Zaterdag haalden we in Limburg een verschroeiende 36,7 graden en het zag ernaar uit dat het zondag ook die kant zou opgaan, maar dat was niet het geval. Om 12.00 uur haalden we nog 27,2 graden, amper ...