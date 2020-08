Acht mensen, onder wie zes Franse toeristen, gedood in Niger

Acht mensen, onder wie zes Fransen en twee mensen uit Niger, zijn zondag in het Kouré-gebied in Niger vermoord door gewapende mannen die op motorfietsen reden. “Er zijn acht doden: twee mensen met de Nigerese nationaliteit, een gids en een chauffeur, en de andere zes zijn Fransen”, zo heeft gouverneur van Tillabéri Tidjani Ibrahim Katiella aan AFP gemeld.

“We zijn de situatie in kaart aan het brengen, we zullen achteraf meer informatie geven”, zei de gouverneur, die geen details gaf over de omstandigheden van de aanval, noch over de identiteit van de aanvallers ...