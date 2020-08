Blankenberge -

Dit weekend stond de hele kust in rep en roer na massale onlusten in Blankenberge, onlusten die begonnen in een gezellige strandbar. Op Nusa Dua Beach probeerden jobstudenten enkele amokmakers eerst nog te bedaren. Een discussie rond een boombox en te luide muziek veroorzaakte uiteindelijk een vechtpartij met honderden mensen. “Het leek wel oorlogszone”, aldus jobstudent Vinnie.