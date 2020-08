Aantal nieuwe besmettingen daalt in Limburg, maar niet in mijngemeenten

Hasselt - Gemiddeld raken er in Limburg 25 mensen per dag besmet met het coronavirus. Dat is 7 procent minder dan een week eerder. Onze provincie kan zo als enige een daling voorleggen, maar de mijngemeenten blijven zorgenkindjes.

Tussen 30 juli en 5 augustus liepen in ons land 3.951 mensen een coronabesmetting op, oftewel gemiddeld 564 mensen per dag. Dat is een vijfde meer dan een week eerder. Er worden nu dagelijks gemiddeld 27 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Iedere dag overlijden er drie mensen aan corona.

Maar achter die nationale cijfers gaan grote regionale verschillen schuil. Zo steeg het weekgemiddelde in Luik nog met 72 procent. Ook Waals-Brabant (+68 procent) en Brussel (+61 procent) noteren forse stijging. Limburg is, voor de tweede dag op rij, de enige provincie waar het aantal besmettingen op weekbasis lager ligt dan een week eerder. Op dit moment liggen er 13 patiënten met corona in de Limburgse ziekenhuizen, van wie vier op intensieve zorgen. Ook dat aantal schommelt al een aantal dagen op hetzelfde niveau.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, vaak afgekort tot R, ligt in Limburg op 1,04. Dat berekende de UHasselt. Dat betekent dat 100 besmette Limburgers nog 104 anderen besmetten. Wanneer R dus kleiner is dan 1, krimpt de epidemie. “Het virus in Limburg stagneert, want aan het tweede cijfer na de komma moeten we niet te veel aandacht geven”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt). “Maar tegelijkertijd zijn we er nog niet. Het reproductiegetal was eind mei voor het hele land gedaald tot 0,6. Daarna zijn de versoepelingen er gekomen, en je ziet nu waar we staan.”

Kijken we naar de cijfers per gemeente, dan zien we opnieuw opvallende verschillen. Zestien Limburgse gemeenten zijn ‘coronavrij’, wat betekent dat er al minstens één week geen nieuwe besmettingen zijn opgedoken. In Wellen, Lummen, Maaseik, Nieuwerkerken en Herstappe is dat zelfs al twee weken het geval. Ook Peer was al twee weken coronavrij, maar op 5 augustus dook er opnieuw één besmetting op.

Mijngemeenten

De mijngemeenten blijven echter de zorgenkindjes van de provincie. In Genk waren er op één week 29 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds het begin van de tweede golf. Beringen telt nog 21 nieuwe besmettingen op weekbasis, ook dat was al van 2 augustus geleden. Het aantal besmettingen per week in Heusden-Zolder kent ook opnieuw een langzame stijging, tot 25. In Houthalen-Helchteren doken 29 nieuwe besmettingen op, de gemeente flirt opnieuw met de symbolische drempel van 1 besmetting op 1.000 inwoners. Oudsbergen (7 nieuwe besmettingen op weekbasis) en Sint-Truiden (13 nieuwe besmettingen) overschrijden die drempel ook. In die laatste gemeente hebben afgelopen week 11 Kosovaarse bouwvakkers positief getest bij hun aankomst in België.

“Limburg is een lichtpuntje in ons land, maar het aantal besmettingen in de mijngemeenten zou wel mogen afnemen”, zegt Molenberghs. “Deze cijfers volstaan dan ook niet om de maatregelen te versoepelen. We zijn er absoluut nog niet.”

Ingesteldheid

In de eerste golf was Limburg nog met voorsprong de meest getroffen provincie. Nu, weliswaar een momentopname, zijn we de beste leerling van de klas. Is er een verband? “Ik vermoed dat de Limburger nu psychologisch een betere ingesteldheid heeft, omdat hij de ernst van de situatie beter kan inschatten. Wie van nabij gezien heeft wat corona kan veroorzaken, is wellicht voorzichtiger. Dat zien we bijvoorbeeld ook in Bergamo, in Noord-Italië, waar geen heropflakkering is. Of ook immuniteit een rol speelt, durf ik niet te zeggen. Dat is een zeer complex vraagstuk, waar we nog niet alle antwoorden op hebben.”